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AGENDA · Plouguerneau

Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau Lieu-dit Koréjou Plouguerneau

samedi 4 juillet 2026 · Lieu-dit Koréjou · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Lieu-dit Koréjou
Adresse
Club Nautique de Plouguerneau
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau

Lieu-dit Koréjou Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le traditionnel Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau est de retour !

Au programme un délicieux cochon grillé, une ambiance chaleureuse, de la bonne humeur… et un concert pour animer la soirée !

Les inscriptions se font en ligne; Pensez à réserver votre place dès maintenant !   .

Lieu-dit Koréjou Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 46 

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English :

L’événement Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS

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