Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau Lieu-dit Koréjou Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau

Lieu-dit Koréjou Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le traditionnel Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau est de retour !

Au programme un délicieux cochon grillé, une ambiance chaleureuse, de la bonne humeur… et un concert pour animer la soirée !

Les inscriptions se font en ligne; Pensez à réserver votre place dès maintenant ! .

Lieu-dit Koréjou Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 46

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English :

L’événement Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS