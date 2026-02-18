Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau Lieu-dit Koréjou Plouguerneau
samedi 4 juillet 2026 · Lieu-dit Koréjou · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau
Lieu-dit Koréjou Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le traditionnel Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau est de retour !
Au programme un délicieux cochon grillé, une ambiance chaleureuse, de la bonne humeur… et un concert pour animer la soirée !
Les inscriptions se font en ligne; Pensez à réserver votre place dès maintenant ! .
Lieu-dit Koréjou Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 46
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English :
L’événement Cochon Grillé du Club Nautique de Plouguerneau Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS
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