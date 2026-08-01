Informations pratiques

Authon-du-Perche

Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026

Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers organise un cochon grillé le dimanche 30 août à 12h00 à l’étang de la Goguerie.

Réservation au 06.89.35.15.27 jusqu’au 17/08.

Adulte 25€.

Enfant 12€.

Boissons non comprises.

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers organise un cochon grillé le dimanche 30 août à 12h00 à l’étang de la Goguerie.

Apéritif.

Salade composée.

Cochon grillé avec semoule ou ratatouille.

Fromage.

Tartelette aux pommes.

Réservation au 06.89.35.15.27 jusqu’au 17/08

Adulte 25€

Enfant 12€

Boissons non comprises.

Règlement à l’inscription. 25 .

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 35 15 27

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English :

The Junior Firefighters Association is hosting a roast pig on Sunday, August 30, at 12:00 p.m. at the Goguerie Pond.

Reservations can be made by calling 06.89.35.15.27 through August 17.

Adults: 25?.

Children: 12?.

Drinks not included.

L’événement Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026 Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-08-04 par OTs DU PERCHE