Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026 Authon-du-Perche
dimanche 30 août 2026 · Authon-du-Perche
Informations pratiques
Authon-du-Perche
Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026
Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers organise un cochon grillé le dimanche 30 août à 12h00 à l’étang de la Goguerie.
Réservation au 06.89.35.15.27 jusqu’au 17/08.
Adulte 25€.
Enfant 12€.
Boissons non comprises.
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers organise un cochon grillé le dimanche 30 août à 12h00 à l’étang de la Goguerie.
Apéritif.
Salade composée.
Cochon grillé avec semoule ou ratatouille.
Fromage.
Tartelette aux pommes.
Réservation au 06.89.35.15.27 jusqu’au 17/08
Adulte 25€
Enfant 12€
Boissons non comprises.
Règlement à l’inscription. 25 .
Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 35 15 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Junior Firefighters Association is hosting a roast pig on Sunday, August 30, at 12:00 p.m. at the Goguerie Pond.
Reservations can be made by calling 06.89.35.15.27 through August 17.
Adults: 25?.
Children: 12?.
Drinks not included.
L’événement Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026 Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-08-04 par OTs DU PERCHE