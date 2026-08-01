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Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026 Authon-du-Perche

dimanche 30 août 2026 · Authon-du-Perche

Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026 Authon-du-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
28330 Authon-du-Perche
Département
Eure-et-Loir
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Authon-du-Perche

Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026

Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers organise un cochon grillé le dimanche 30 août à 12h00 à l’étang de la Goguerie.
Réservation au 06.89.35.15.27 jusqu’au 17/08.
Adulte 25€.
Enfant 12€.
Boissons non comprises.
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers organise un cochon grillé le dimanche 30 août à 12h00 à l’étang de la Goguerie.
Apéritif.
Salade composée.
Cochon grillé avec semoule ou ratatouille.
Fromage.
Tartelette aux pommes.

Réservation au 06.89.35.15.27 jusqu’au 17/08
Adulte 25€
Enfant 12€
Boissons non comprises.
Règlement à l’inscription. 25  .

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 35 15 27 

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English :

The Junior Firefighters Association is hosting a roast pig on Sunday, August 30, at 12:00 p.m. at the Goguerie Pond.
Reservations can be made by calling 06.89.35.15.27 through August 17.
Adults: 25?.
Children: 12?.
Drinks not included.

L’événement Cochon grillé par les jeunes sapeurs pompiers 2026 Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-08-04 par OTs DU PERCHE

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