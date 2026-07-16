L’Atelier Endormi : Exposition des œuvres d’Émile Courtin, Atelier d’Emile Courtin, Authon-du-Perche

Informations pratiques

L’Atelier Endormi : Exposition des œuvres d’Émile Courtin Samedi 19 septembre, 10h00 Atelier d’Emile Courtin Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Après des décennies de silence, la demeure d’Émile Courtin, célèbre peintre percheron, s’apprête à rouvrir ses portes. Entre poussière d’étoiles et pigments préservés, découverte d’un patrimoine exceptionnel qui sera dévoilé lors des prochaines Journées Européennes du Patrimoine.

Le public aura enfin l’occasion de découvrir ce secret bien gardé.

Au programme : Une exposition inédite d’une trentaine de toiles, présentées au cœur même de l’endroit où elles ont été conçues. Une immersion rare dans l’intimité et l’inspiration de ce grand artiste percheron.

Atelier d’Emile Courtin 10, rue de la République, 28330 Authon-du-Perche Authon-du-Perche 28330 Soizé Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 72 57 54 33 Ancienne maison et atelier du peintre – Émile Courtin Parking de la mairie présent à 100m.

Après des décennies de silence, la demeure d’Émile Courtin, célèbre peintre percheron, s’apprête à rouvrir ses portes.

©Marie Alibert