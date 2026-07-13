Informations pratiques

Courset

Cochoui à Courset

Courset Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Cochoui à Courset

Envie de passer une soirée conviviale et gourmande ? Rendez-vous à Courset pour le traditionnel cochoui, animé par l’orchestre Alain et Hubert !

Vendredi 14 août

À partir de 20h

À côté de la salle des fêtes

Au menu

Cochon grillé et ses légumes

Dessert

Café

Tarif

Adultes et enfants de plus de 12 ans 20 €

Enfants de moins de 12 ans 12 €

Réservation obligatoire à la mairie de Courset

Samedi 18 juillet de 9h à 12h

Samedi 25 juillet de 12h à 14h

Une belle soirée de musique, de danse et de gourmandise vous attend ! .

Courset 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 18 72

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English :

L’événement Cochoui à Courset Courset a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Desvres-Samer