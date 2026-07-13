Cochoui à Courset Courset
vendredi 14 août 2026 · Courset
Informations pratiques
Courset
Cochoui à Courset
Courset Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Cochoui à Courset
Envie de passer une soirée conviviale et gourmande ? Rendez-vous à Courset pour le traditionnel cochoui, animé par l’orchestre Alain et Hubert !
Vendredi 14 août
À partir de 20h
À côté de la salle des fêtes
Au menu
Cochon grillé et ses légumes
Dessert
Café
Tarif
Adultes et enfants de plus de 12 ans 20 €
Enfants de moins de 12 ans 12 €
Réservation obligatoire à la mairie de Courset
Samedi 18 juillet de 9h à 12h
Samedi 25 juillet de 12h à 14h
Une belle soirée de musique, de danse et de gourmandise vous attend ! .
Courset 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 18 72
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English :
L’événement Cochoui à Courset Courset a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Desvres-Samer