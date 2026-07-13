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AGENDA · Courset

Cochoui à Courset Courset

vendredi 14 août 2026 · Courset

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Ville
62240 Courset
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Courset

Cochoui à Courset

Courset Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Cochoui à Courset

Envie de passer une soirée conviviale et gourmande ? Rendez-vous à Courset pour le traditionnel cochoui, animé par l’orchestre Alain et Hubert !

Vendredi 14 août
À partir de 20h
À côté de la salle des fêtes

Au menu
Cochon grillé et ses légumes
Dessert
Café

Tarif

Adultes et enfants de plus de 12 ans 20 €
Enfants de moins de 12 ans 12 €

Réservation obligatoire à la mairie de Courset
Samedi 18 juillet de 9h à 12h
Samedi 25 juillet de 12h à 14h

Une belle soirée de musique, de danse et de gourmandise vous attend !   .

Courset 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 18 72 

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English :

L’événement Cochoui à Courset Courset a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Desvres-Samer