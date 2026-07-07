AGENDA · La Hague
Coco raconte… les voyages ! La Hague
samedi 25 juillet 2026 · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Coco raconte… les voyages !
625 Rue Saint-Laurent La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Une fois par mois Coco vient nous lire des histoires à la médiathèque du Bord de Mer, et cet été, elle nous emmène… en voyage ! .
625 Rue Saint-Laurent La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 95 90 99 reseauzigzag@lahague.com
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English : Coco raconte… les voyages !
L’événement Coco raconte… les voyages ! La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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