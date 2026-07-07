Informations pratiques

La Hague

Coco raconte… les voyages !

625 Rue Saint-Laurent La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Une fois par mois Coco vient nous lire des histoires à la médiathèque du Bord de Mer, et cet été, elle nous emmène… en voyage ! .

625 Rue Saint-Laurent La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 95 90 99 reseauzigzag@lahague.com

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English : Coco raconte… les voyages !

L’événement Coco raconte… les voyages ! La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague