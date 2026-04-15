COCOON + The Woohoo, Alhambra, Genève

COCOON + The Woohoo Samedi 5 décembre, 20h00 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

COCOON

Cocoon fête ses vingt ans sur scène à Genève.

Vingt ans après ses débuts, Cocoon revient sur scène pour une tournée acoustique inédite.

Le groupe français de pop folk fondé par Mark Daumail se produira à l’Alhambra de Genève le samedi 5 décembre 2026, dans un show tout en délicatesse et en intimité.

La soirée sera ouverte par le duo The Woohoo, formé par Martinez et le célèbre dessinateur Zep.

Formé en 2005, Cocoon s’est imposé au fil des années comme l’une des voix les plus singulières de la scène folk francophone, chantant exclusivement en anglais. Un univers sonore à part, identifiable dès les premières notes, qui a su traverser le temps et fidéliser un public exigeant.

Pour marquer ses vingt ans de carrière, Cocoon a publié le 5 décembre 2025 un double album intitulé Bones for the Dogs, revisitant en acoustique les morceaux les plus emblématiques de son répertoire. Un projet qui pose le cadre idéal pour ce retour sur scène en 2026.

La soirée s’ouvrira avec The Woohoo, duo formé par Valérie Martinez et Zep, né en 2020 lors de la pandémie, après que les deux musiciens ont chacun suivi leur propre parcours artistique pendant des années avant de se retrouver. C’est en Norvège, sous les aurores boréales, qu’ils écrivent leur premier single Automatic Songs.

Une rencontre artistique d’autant plus naturelle que le duo a déjà collaboré avec Cocoon, dont il partage l’univers délicat et intimiste

Ouverture billetterie (Ticketcorner) : mardi 31 mars 2026 – 10h

https://opus-one.ch/representation/concerts/39178/cocoon-2026/

Horaires (sous réserve de modifications) :

Ouverture des portes : 19h00

Concert : 20h00

Renseignements : Opus One (organisateur) :

e-mail : info@opus-one.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/event/cocoon-salle-de-lalhambra-21494173/ »}] [{« link »: « https://opus-one.ch/representation/concerts/39178/cocoon-2026/ »}, {« link »: « mailto:info@opus-one.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Opus One,et Corida présentent : Cocoon + The Woohoo en concert à l’Alhambra, le 05 décembre 2026

DR