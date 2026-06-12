Coelho présente Le Mayr Radio Tour Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
Coelho présente Le Mayr Radio Tour Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes jeudi 2 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 21:00 –
Gratuit : non 15,99 € Etudiant, Adulte
Coelho | Concert | RapAlliant voix grave, flow agile et sens de la mélodie, Coelho s’impose d’abord à Nantes à partir de 2017 avec le projet Philadelphia, puis poursuit avec Vanités puis plus tard l’album SE7VEN (dont un feat avec Isha). Projets avec lesquels il développe une écriture introspective, un phrasé singulier et percutant. Après un passage remarqué à Nouvelle École (Netflix, 2023), il amorce un tournant, affirmant une direction plus libre, entre rap et formes mélodiques. Un EP, attendu fin mai, ouvre ce nouveau chapitre, prolongé sur scène avec des formats inédits comme le Mayr Radio Tour.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://shotgun.live/fr/events/coelho-presente-le-mayr-radio-tour-nantes
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