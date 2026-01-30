Coeur de Pirate Forges-les-Eaux

Coeur de Pirate

Rue Francis Fer Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2026-11-24 20:30:00

2026-11-24

Incontournable de la chanson francophone, Cœur de pirate est capable d’introspection et d’exaltation aussi bien que de subversion; avec sa voix intime et affilée, elle séduit comme elle surprend. Icône pop internationale partageant sa vie et sa carrière entre le Québec et l’Europe, elle s’est produite à travers le monde depuis ses fulgurants débuts en 2008 et, en 2025, elle revient sur scène pour présenter l’album Cavale. La voyant passer de la douceur aux envolées, ce nouveau spectacle à la scénographie grandiose présente autant la femme au piano que la star qui danse. On y retrouve sa distinctive manière à la fois mélancolique et vibrante de livrer l’émotion tout en invitant la foule à célébrer. Une soirée avec Cœur de pirate, c’est la volatilité des sentiments présentée avec un souci d’orfèvre, entre recueillement et exaltation. .

Rue Francis Fer Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

