Coeur de Sillery Festival Domaine de Sillery Épinay-sur-Orge
Coeur de Sillery Festival Domaine de Sillery Épinay-sur-Orge samedi 30 mai 2026.
Épinay-sur-Orge
Coeur de Sillery Festival
Domaine de Sillery 2 Rue de Charaintru Épinay-sur-Orge Essonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La troisième édition du Coeur de Sillery Festival a toujours pour objectif de lever des fonds au profit de personnes en situation de handicap. Line-up de folie Ninho, Joé Dwèt Filé, Oli (de Bigflo et Oli), Mokobé, Daddy Morry, Nâdiya, Kim, Kalipsxau
.
Domaine de Sillery 2 Rue de Charaintru Épinay-sur-Orge 91360 Essonne Île-de-France +33 1 69 74 17 10 coeurdesillery@ffbs-sillery.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The third edition of the Coeur de Sillery Festival continues to raise funds for people with disabilities. Crazy line-up: Ninho, Joé Dwèt Filé, Oli (from Bigflo et Oli), Mokobé, Daddy Morry, Nâdiya, Kim, Kalipsxau
L’événement Coeur de Sillery Festival Épinay-sur-Orge a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Paris-Saclay