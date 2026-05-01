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Coeur de Sillery Festival Domaine de Sillery Épinay-sur-Orge

Coeur de Sillery Festival Domaine de Sillery Épinay-sur-Orge samedi 30 mai 2026.

Lieu : Domaine de Sillery

Adresse : 2 Rue de Charaintru

Ville : 91360 Épinay-sur-Orge

Département : Essonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 25 25

Épinay-sur-Orge

Coeur de Sillery Festival

Domaine de Sillery 2 Rue de Charaintru Épinay-sur-Orge Essonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

La troisième édition du Coeur de Sillery Festival a toujours pour objectif de lever des fonds au profit de personnes en situation de handicap. Line-up de folie Ninho, Joé Dwèt Filé, Oli (de Bigflo et Oli), Mokobé, Daddy Morry, Nâdiya, Kim, Kalipsxau
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Domaine de Sillery 2 Rue de Charaintru Épinay-sur-Orge 91360 Essonne Île-de-France +33 1 69 74 17 10  coeurdesillery@ffbs-sillery.com

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English :

The third edition of the Coeur de Sillery Festival continues to raise funds for people with disabilities. Crazy line-up: Ninho, Joé Dwèt Filé, Oli (from Bigflo et Oli), Mokobé, Daddy Morry, Nâdiya, Kim, Kalipsxau

L’événement Coeur de Sillery Festival Épinay-sur-Orge a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Paris-Saclay