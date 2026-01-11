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AGENDA · Mortagne-sur-Gironde

Coeur en estuaire Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde

dimanche 11 octobre 2026 · Quai des Pêcheurs · Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Quai des Pêcheurs
Adresse
Cabane du Dauphin Vert
Ville
17120 Mortagne-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Mortagne-sur-Gironde

Coeur en estuaire

Quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Randonnées organisées par le téléthon de l’estuaire dans le cadre d’Octobre Rose
Circuits pédestres et vélo
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Quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 34 23 

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English :

Hikes organized by the Estuary Telethon as part of Pink October
Hiking and biking trails

L’événement Coeur en estuaire Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-12 par Royan Atlantique

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