Route du Rom Mortagne-sur-Gironde
samedi 12 septembre 2026 · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
Route du Rom
Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Régate de Royan à Mortagne avec arrivée des bateaux au port de Mortagne à partir de 18h
.
Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clubnautiqueroyannais@gmail.com
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English :
Royan–Mortagne Regatta, with boats arriving at the Port of Mortagne starting at 6 p.m.
L’événement Route du Rom Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-26 par Royan Atlantique
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