Informations pratiques

Mortagne-sur-Gironde

Route du Rom

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Régate de Royan à Mortagne avec arrivée des bateaux au port de Mortagne à partir de 18h

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Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clubnautiqueroyannais@gmail.com

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English :

Royan–Mortagne Regatta, with boats arriving at the Port of Mortagne starting at 6 p.m.

L’événement Route du Rom Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-26 par Royan Atlantique