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AGENDA · Mortagne-sur-Gironde

Route du Rom Mortagne-sur-Gironde

samedi 12 septembre 2026 · Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Port de Mortagne
Ville
17120 Mortagne-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mortagne-sur-Gironde

Route du Rom

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Régate de Royan à Mortagne avec arrivée des bateaux au port de Mortagne à partir de 18h
  .

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   clubnautiqueroyannais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Royan–Mortagne Regatta, with boats arriving at the Port of Mortagne starting at 6 p.m.

L’événement Route du Rom Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-26 par Royan Atlantique

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