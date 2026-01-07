Balade nature Au cœur de la Camargue Mortagnaise au crépuscule au bout du quai, devant l’entrée du chantier naval Mortagne-sur-Gironde
60 quai de l'Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : Jeudi 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00
2026-08-06
Entre falaises calcaires et rivages de l’Estuaire de la Gironde, on part pour une immersion au cœur du marais du Pampin, espace typique du marais de Gironde.
English :
Between limestone cliffs and the shores of the Gironde Estuary, we immerse ourselves in the heart of the Pampin marsh, a typical Gironde marsh area.
