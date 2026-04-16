Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Imbert Domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde
Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Imbert Domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde dimanche 24 mai 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Imbert
Domaine Imbert 1 domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 22:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.
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Domaine Imbert 1 domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 62 99 05
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English :
Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.
L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique
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