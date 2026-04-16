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Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Imbert Domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde

Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Imbert Domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Domaine Imbert

Adresse : 1 domaine Imbert

Ville : 17120 Mortagne-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mortagne-sur-Gironde

Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Imbert

Domaine Imbert 1 domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.
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Domaine Imbert 1 domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 62 99 05 

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English :

Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.

L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Imbert Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique

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