Causerie Rencontre dans le cadre de l’exposition sur les gabares Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde

Mortagne-sur-Gironde

Causerie Rencontre dans le cadre de l’exposition sur les gabares

Quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Causerie Rencontre avec Christian Hector Mossant, descendant d’une famille de gabariers.

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Quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 80 96

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English :

Chat Meeting with Christian Hector Mossant, descendant of a family of gabariers.

L’événement Causerie Rencontre dans le cadre de l’exposition sur les gabares Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique