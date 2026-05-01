Causerie Rencontre dans le cadre de l’exposition sur les gabares Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde
Causerie Rencontre dans le cadre de l’exposition sur les gabares Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde vendredi 15 mai 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Causerie Rencontre dans le cadre de l’exposition sur les gabares
Quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Causerie Rencontre avec Christian Hector Mossant, descendant d’une famille de gabariers.
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Quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 80 96
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English :
Chat Meeting with Christian Hector Mossant, descendant of a family of gabariers.
L’événement Causerie Rencontre dans le cadre de l’exposition sur les gabares Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique
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