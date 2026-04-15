Marché de la création Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde
Marché de la création Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde samedi 30 mai 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Marché de la création
Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
5ème édition du Marché des créateurs toute la journée sur le port de Mortagne.
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Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 38 71
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English :
5th edition of the Marché des créateurs all day on Mortagne harbor.
L’événement Marché de la création Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique
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