Marché de la création Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde

Mortagne-sur-Gironde

Marché de la création

Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

5ème édition du Marché des créateurs toute la journée sur le port de Mortagne.

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Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 38 71

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English :

5th edition of the Marché des créateurs all day on Mortagne harbor.

L’événement Marché de la création Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique