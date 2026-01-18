Exposition de peinture Temple de Mortagne Mortagne-sur-Gironde

Exposition de peinture

Temple de Mortagne Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-02

Exposition de peintures au temple de Mortagne.

.

Temple de Mortagne Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine francoise.david45@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings at the Mortagne temple.

L’événement Exposition de peinture Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-15 par Royan Atlantique