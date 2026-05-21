Inauguration du Musée Mortagne-sur-Gironde
Inauguration du Musée Mortagne-sur-Gironde vendredi 19 juin 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Inauguration du Musée
quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Inauguration du Musée L’Embarcadère Musée de la carte postale.
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quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 42 24
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English :
Inauguration of Musée L’Embarcadère: a postcard museum.
L’événement Inauguration du Musée Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-21 par Royan Atlantique
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