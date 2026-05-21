Mortagne-sur-Gironde

Inauguration du Musée

quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Inauguration du Musée L’Embarcadère Musée de la carte postale.

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quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 42 24

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English :

Inauguration of Musée L’Embarcadère: a postcard museum.

L’événement Inauguration du Musée Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-21 par Royan Atlantique