Le Hangar en folie Mortagne-sur-Gironde
mardi 14 juillet 2026
Le Hangar en folie
Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-14
Grand événement avec disco deuch, concert, brocante, diffusion match coupe du monde, animations diverses et variées pour toute la famille.
Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 09 57 59 eat@hangarduport.com
English :
Big event with disco deuch, concert, flea market, World Cup match broadcast, various activities for the whole family.
