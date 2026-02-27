Le Hangar en folie Mortagne-sur-Gironde

Le Hangar en folie

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-20

2026-07-14

Grand événement avec disco deuch, concert, brocante, diffusion match coupe du monde, animations diverses et variées pour toute la famille.

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 09 57 59 eat@hangarduport.com

English :

Big event with disco deuch, concert, flea market, World Cup match broadcast, various activities for the whole family.

