Journée Citoyenne Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde

Mortagne-sur-Gironde

Journée Citoyenne

Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Démarche participative, concrétiser les valeurs de la solidarité et du bien vivre ensemble dans notre commune de Mortagne-sur-Gironde.

.

Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 60 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A participative approach, giving concrete expression to the values of solidarity and good living together in our commune of Mortagne-sur-Gironde.

L’événement Journée Citoyenne Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-19 par Royan Atlantique