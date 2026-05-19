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Journée Citoyenne Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde

Journée Citoyenne Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue Bel Air

Adresse : Place Bel Air

Ville : 17120 Mortagne-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mortagne-sur-Gironde

Journée Citoyenne

Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Démarche participative, concrétiser les valeurs de la solidarité et du bien vivre ensemble dans notre commune de Mortagne-sur-Gironde.
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Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 60 01 

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English :

A participative approach, giving concrete expression to the values of solidarity and good living together in our commune of Mortagne-sur-Gironde.

L’événement Journée Citoyenne Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-19 par Royan Atlantique

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