Journée Citoyenne Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde
Journée Citoyenne Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde samedi 13 juin 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Journée Citoyenne
Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Démarche participative, concrétiser les valeurs de la solidarité et du bien vivre ensemble dans notre commune de Mortagne-sur-Gironde.
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Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 60 01
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English :
A participative approach, giving concrete expression to the values of solidarity and good living together in our commune of Mortagne-sur-Gironde.
L’événement Journée Citoyenne Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-19 par Royan Atlantique
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