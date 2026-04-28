Fête de la Musique Mortagne-sur-Gironde
Fête de la Musique Mortagne-sur-Gironde dimanche 21 juin 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Fête de la Musique
Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’association AnthropoScène vous propose de fêter la Fête de la Musique sur le port de Mortagne.
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Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 84 70
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English :
The AnthropoScène association invites you to celebrate the Fête de la Musique on the port of Mortagne.
L’événement Fête de la Musique Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique
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