Mortagne-sur-Gironde

Fête de la Musique

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’association AnthropoScène vous propose de fêter la Fête de la Musique sur le port de Mortagne.

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Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 84 70

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English :

The AnthropoScène association invites you to celebrate the Fête de la Musique on the port of Mortagne.

L’événement Fête de la Musique Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique