Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Mortagne-sur-Gironde

Fête de la Musique Mortagne-sur-Gironde dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Port de Mortagne

Ville : 17120 Mortagne-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Mortagne-sur-Gironde

Fête de la Musique

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

L’association AnthropoScène vous propose de fêter la Fête de la Musique sur le port de Mortagne.
  .

Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 84 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The AnthropoScène association invites you to celebrate the Fête de la Musique on the port of Mortagne.

L’événement Fête de la Musique Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique

À voir aussi à Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime)