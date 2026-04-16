Exposition de peintures Temple de Mortagne Mortagne-sur-Gironde

Mortagne-sur-Gironde

Exposition de peintures

Temple de Mortagne 33 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-14

Exposition des peintures de Catherine Lesur et Chantal Cartier au temple de Mortagne.

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Temple de Mortagne 33 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 78 28 darouma.mortagne@orange.fr

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English :

Exhibition of paintings by Catherine Lesur and Chantal Cartier at the Mortagne temple.

L’événement Exposition de peintures Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-13 par Royan Atlantique