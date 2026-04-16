Exposition de peintures Temple de Mortagne Mortagne-sur-Gironde
Exposition de peintures Temple de Mortagne Mortagne-sur-Gironde vendredi 14 août 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Exposition de peintures
Temple de Mortagne 33 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-14
Exposition des peintures de Catherine Lesur et Chantal Cartier au temple de Mortagne.
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Temple de Mortagne 33 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 78 28 darouma.mortagne@orange.fr
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English :
Exhibition of paintings by Catherine Lesur and Chantal Cartier at the Mortagne temple.
L’événement Exposition de peintures Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-13 par Royan Atlantique
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