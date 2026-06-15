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Exposition Estu’arts quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde

Exposition Estu’arts quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : quai des Pêcheurs

Adresse : Cabane du Dauphin Vert

Ville : 17120 Mortagne-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mortagne-sur-Gironde

Exposition Estu’arts

quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Exposition organisée par le collectif Estu’arts
Peinture, céramique, sculpture et photographie
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quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 43 39 82 

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English :

Exhibition organized by the Estu’arts collective
Painting, ceramics, sculpture, and photography

L’événement Exposition Estu’arts Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-15 par Royan Atlantique

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