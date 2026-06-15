Exposition Estu’arts quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde
Exposition Estu’arts quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde dimanche 26 juillet 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Exposition Estu’arts
quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Exposition organisée par le collectif Estu’arts
Peinture, céramique, sculpture et photographie
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quai des Pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 43 39 82
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English :
Exhibition organized by the Estu’arts collective
Painting, ceramics, sculpture, and photography
L’événement Exposition Estu’arts Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-15 par Royan Atlantique
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