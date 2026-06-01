Faye-la-Vineuse

Coeurs d’après Eurydice de Jean Anouilh

Café Saint-Georges Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Nouvelle création de la troupe Le Chant de Circé.

6 coeurs 3 histoires d’amour 1 fée

Nouvelle création de la troupe Le Chant de Circé.

Dans un café de province, sous le regard d’une étrange vieille femme, mi-clocharde, mi-fée, six personnages en quête d’amour se croisent, se cherchent, s’attendent et tentent d’être heureux.

Entre humour, tendresse et mélancolie, Coeurs fait résonner la langue de Jean Anouilh dans une histoire librement réinventée par la troupe. .

Café Saint-Georges Faye-la-Vineuse 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

A new production by the Le Chant de Cirque troupe.

6 hearts 3 love stories 1 fairy

L’événement Coeurs d’après Eurydice de Jean Anouilh Faye-la-Vineuse a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme