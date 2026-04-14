Cognac Tiffon, Cognac Tiffon Braastad, Mainxe-Gondeville

Cognac Tiffon 5 et 6 juin Cognac Tiffon Braastad Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Aujourd’hui, la Maison est dirigée par la famille Braastad et le domaine est travaillé de façon traditionnelle en étant acteur de la vigne au verre.

Immergez-vous dans les secrets de fabrication du cognac à travers les différentes étapes d’élaboration : histoire, savoir-faire, distillation.

Cette plongée au cœur du cognac, vous amènera dans notre authentique distillerie et nos chais. Pour vous initier à l’art du vieillissement et de l’assemblage.

Pour finir, après un passage dans notre cabinet des curiosités, l’expérience se conclut par une dégustation de la singularité de nos cognacs.

Cognac Tiffon Braastad 29 quai Ile Madame 16200 Mainxe-Gondeville Mainxe-Gondeville 16200 Gondeville Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.tiffon.com/fr/ »}]

Découverte d’une maison familiale et de ses secrets d’élaboration transmis depuis plusieurs générations

DR