Concours du Sud-Ouest de trompes de chasse Hippodrôme du Quint Mainxe-Gondeville
Concours du Sud-Ouest de trompes de chasse Hippodrôme du Quint Mainxe-Gondeville samedi 23 mai 2026.
Concours du Sud-Ouest de trompes de chasse
Hippodrôme du Quint 10 quai François Mitterrand Mainxe-Gondeville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Concours de trompes de chasse en solo, duos, trios, quatuors et groupes.
.
Hippodrôme du Quint 10 quai François Mitterrand Mainxe-Gondeville 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 77 29 75 trompescognac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Solo, duet, trio, quartet and group hunting horn competitions.
L’événement Concours du Sud-Ouest de trompes de chasse Mainxe-Gondeville a été mis à jour le 2026-02-19 par Destination Cognac