Concours du Sud-Ouest de trompes de chasse

Hippodrôme du Quint 10 quai François Mitterrand Mainxe-Gondeville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Concours de trompes de chasse en solo, duos, trios, quatuors et groupes.

Hippodrôme du Quint 10 quai François Mitterrand Mainxe-Gondeville 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 77 29 75 trompescognac@gmail.com

English :

Solo, duet, trio, quartet and group hunting horn competitions.

