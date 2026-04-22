Rodez

[Co]Habiter avec les arbres

5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-05

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-05-05

Remarquables ou ordinaires, les arbres nous entourent. Venez poser un regard neuf sur ces géants bienveillants à travers une double exposition.

Abordé de manière très illustrée, parfois avec une petite pointe d’humour, les expositions [Co]habiter avec les arbres et Arbres remarquables donnent les clés d’une cohabitation réussie pour vivre avec les arbres. Une exposition immersive pour petits et grands. .

5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 66 45 caue@caueaveyron.fr

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English :

Remarkable or ordinary, trees surround us. Come and take a fresh look at these benevolent giants through a double exhibition.

L’événement [Co]Habiter avec les arbres Rodez a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)