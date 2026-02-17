Colette de Jouvenel, courage et résistance Salle de l’Orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Colette de Jouvenel, courage et résistance

Salle de l’Orangerie Place du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Avec Anny Duperey, François Soustre et Sylvain Dufour

Depuis de nombreuses années, François Soustre s’attache à sortir Colette de Jouvenel de l’ombre bleue de sa mère. Grâce à de nombreux témoignages et des archives inédites se dessine le visage d’une femme courageuse et engagée, qui face aux horreurs et aux défis de l’histoire sut faire entendre une voix singulière. En compagnie de la comédienne Anny Duperey et du comédien et metteur en scène Sylvaine Dufour, il convie les spectatrices et les spectateurs à partir à la rencontre d’une femme d’exception.

A l’issue de la soirée, Anny Duperey et François Soustre signeront leurs ouvrages.

Manifestation organisée en partenariat avec la musée Colette et avec le soutien de la mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye .

