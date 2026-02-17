Colette de Jouvenel, courage et résistance Salle de l’Orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Salle de l'Orangerie
Place du château
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Yonne
Tarif : 18 EUR
2026-03-06 19:00:00
2026-03-06
Avec Anny Duperey, François Soustre et Sylvain Dufour
Depuis de nombreuses années, François Soustre s’attache à sortir Colette de Jouvenel de l’ombre bleue de sa mère. Grâce à de nombreux témoignages et des archives inédites se dessine le visage d’une femme courageuse et engagée, qui face aux horreurs et aux défis de l’histoire sut faire entendre une voix singulière. En compagnie de la comédienne Anny Duperey et du comédien et metteur en scène Sylvaine Dufour, il convie les spectatrices et les spectateurs à partir à la rencontre d’une femme d’exception.
A l’issue de la soirée, Anny Duperey et François Soustre signeront leurs ouvrages.
Manifestation organisée en partenariat avec la musée Colette et avec le soutien de la mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye .
cbourand@maisondecolette.fr
