Collage photographique Centre d’art Gwinzegal Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Collage photographique

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

À partir de magazines, de photographies et de papiers imprimés, découpez, assemblez, superposez et détournez les images pour créer de nouvelles compositions. .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78

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English :

L’événement Collage photographique Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol