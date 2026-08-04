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Visite guidée du stade de Roudourou Stade de Roudourou Guingamp

vendredi 14 août 2026 · Stade de Roudourou · Guingamp

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Stade de Roudourou
Adresse
Rue du Manoir
Ville
22200 Guingamp
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guingamp

Visite guidée du stade de Roudourou

Stade de Roudourou Rue du Manoir Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 15:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Séances du jour 10h30-12h et 14h-15h30
Visitez l’enceinte d’En Avant avec le journaliste Pierre Henry-Dufeil. Pendant 1h30, parcourez les couloirs, des loges aux vestiaires, jusqu’au bord de la pelouse. Venez également découvrir le maillot porté par Eduardo lors de la finale 2009 dans l’exposition sur l’histoire de l’EAG ! Choisissez votre créneau dans la rubrique Visites Stade du Roudourou de la billetterie de l’En Avant ! Visite accessible aux PMR. Les dates proposées 14 (10h30-12h / 14h-15h30), 15 (10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30 / 17h30-19h) et 16 août (10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30).   .

Stade de Roudourou Rue du Manoir Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 13 13 

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English :

L’événement Visite guidée du stade de Roudourou Guingamp a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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