Palavas-les-Flots

COLLECTE DE DÉCHETS

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

14h 16h30

organisé par l’association Ocean Protection France

Ensemble, préservons la beauté de notre littoral !

Le temps d’une après-midi, nous vous invitons à nous rejoindre pour un ramassage de déchets sur la plage.

Parce qu’une plage propre, c’est préserver la beauté de nos côtes, protéger la faune marine, nos océans et offrir un espace agréable à tous.

Un moment utile, convivial et en plein air pour célébrer le printemps.

À vivre en famille, entre amis ou en solo

Chaque déchet ramassé, c’est un geste pour l’équilibre de nos océans et pour le climat.

Plage face à la Mairie de Palavas-les-Flots

Venez partager avec nous ce bel élan citoyen et montrer que, tous ensemble, nous pouvons faire la différence

On compte sur vous pour faire rayonner notre environnement !

Infos 07.67.83.26.46 ou oceanprotectionfrance.com .

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 7 67 83 26 46 oceanprotection34@gmail.com

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English :

2pm 4:30pm

organized by Ocean Protection France

L’événement COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 ADT34