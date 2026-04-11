COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots
COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots mercredi 15 avril 2026.
Palavas-les-Flots
COLLECTE DE DÉCHETS
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
14h 16h30
organisé par l’association Ocean Protection France
Ensemble, préservons la beauté de notre littoral !
Le temps d’une après-midi, nous vous invitons à nous rejoindre pour un ramassage de déchets sur la plage.
Parce qu’une plage propre, c’est préserver la beauté de nos côtes, protéger la faune marine, nos océans et offrir un espace agréable à tous.
Un moment utile, convivial et en plein air pour célébrer le printemps.
À vivre en famille, entre amis ou en solo
Chaque déchet ramassé, c’est un geste pour l’équilibre de nos océans et pour le climat.
Plage face à la Mairie de Palavas-les-Flots
Venez partager avec nous ce bel élan citoyen et montrer que, tous ensemble, nous pouvons faire la différence
On compte sur vous pour faire rayonner notre environnement !
Infos 07.67.83.26.46 ou oceanprotectionfrance.com .
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 7 67 83 26 46 oceanprotection34@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2pm 4:30pm
organized by Ocean Protection France
L’événement COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 ADT34
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