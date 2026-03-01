Collecte de sang à Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins
Collecte de sang à Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins vendredi 27 mars 2026.
Collecte de sang à Alleins
Vendredi 27 mars 2026 de 15h à 19h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 15:00:00
fin : 2026-03-27 19:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Donner votre sang peut sauver des vies !
Une question sur le don de sang, son utilité… les équipes, bénévoles et médecins, de l’Etablissement Français du Sang sont là pour vous répondre.
Les dons se font à présent sur rendez-vous via le site internet de l’Etablissement Français du Sang. Vous y trouverez également un questionnaire qui vous aidera à savoir si vous pouvez donner ou non votre sang ! .
Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Giving blood can save lives!
If you have a question about blood donation or its usefulness, the Etablissement Français du Sang teams of volunteers and doctors are there to answer it.
L’événement Collecte de sang à Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes