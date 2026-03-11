Collecte de sang Rue des Combes Rochechouart

Collecte de sang

Rue des Combes Espace de la gare, Salle Jacques Brel Rochechouart Haute-Vienne

Donnez un peu de vous, sauvez des vies !

En pleine forme et âgé(e) de 18 à 70 ans ? Vous pesez plus de 50 kg et avez une pièce d’identité avec photo ? Parfait, vous pouvez devenir un héros du quotidien !

La collecte de sang à Rochechouart vous attend pour un geste simple, rapide et solidaire. 1 don = 3 vies sauvées ! En moins d’une heure, vous offrez l’espoir à des patients en besoin accidents, maladies, opérations… Votre sang, c’est un cadeau inestimable.

Venez nombreux, l’équipe vous accueille avec le sourire, dans une ambiance chaleureuse et sécurisée. Un moment convivial pour un impact immense !

Le saviez-vous ? Les réserves ont toujours besoin d’être renouvelées. Alors, à votre tour prenez rendez-vous ou passez spontanément ! On compte sur vous. .

