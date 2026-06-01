Collecte de sang Touvérac
Collecte de sang Touvérac lundi 22 juin 2026.
Touvérac
Collecte de sang
Salle socioculturelle Touvérac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 16:30:00
fin : 2026-06-22 20:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Collecte de sang à la salle socioculturelle de Touvérac.
Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/
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Salle socioculturelle Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English : Collecte de sang
Blood donation drive at the Touvérac community centre.
Make an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/
L’événement Collecte de sang Touvérac a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sud Charente
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