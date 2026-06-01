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Collecte de sang Touvérac

Collecte de sang Touvérac lundi 22 juin 2026.

Adresse : Salle socioculturelle

Ville : 16360 Touvérac

Département : Charente

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Touvérac

Collecte de sang

Salle socioculturelle Touvérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 16:30:00
fin : 2026-06-22 20:00:00

Date(s) :
2026-06-22

Collecte de sang à la salle socioculturelle de Touvérac.
Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/
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Salle socioculturelle Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English : Collecte de sang

Blood donation drive at the Touvérac community centre.
Make an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/

L’événement Collecte de sang Touvérac a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sud Charente

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