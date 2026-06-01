Touvérac

Collecte de sang

Salle socioculturelle Touvérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 16:30:00

fin : 2026-06-22 20:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Collecte de sang à la salle socioculturelle de Touvérac.

Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/

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Salle socioculturelle Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : Collecte de sang

Blood donation drive at the Touvérac community centre.

Make an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/

L’événement Collecte de sang Touvérac a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sud Charente