Collecte pour l’Ukraine Quai d’Honneur La Tremblade

La Tremblade

Collecte pour l’Ukraine

Quai d’Honneur Hangar Mollet La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-18

Collecte pour l’Ukraine

de produits de première nécessité pour l’Ukraine, incluant denrées alimentaires, produits d’hygiène, couches bébés et lessive. Ni vêtements, ni couvertures ne seront acceptés.

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Quai d’Honneur Hangar Mollet La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine monthy62@gmail.com

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English :

Collection for Ukraine

of basic necessities for the Ukraine, including foodstuffs, hygiene products, baby diapers and washing powder. No clothes or blankets will be accepted.

L’événement Collecte pour l’Ukraine La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de La Tremblade