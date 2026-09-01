Collectif Moilesautresart Bercer la crème sans avoir à courir aux champs le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales Gavray-sur-Sienne
dimanche 27 septembre 2026 · le ravitaillement, lieu d'art et de pratiques rurales · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Collectif Moilesautresart Bercer la crème sans avoir à courir aux champs
le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales 3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-27
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-09-27
Collectif Moilesautresart Bercer la crème sans avoir à courir aux champs une fable contemporaine inspirée de la collection de moules à beurre de la Ferme-Musée du Cotentin. Fête d’ouverture en présence des artistes le 27 septembre à 11h.
Rendez-vous mercredi 10h-12h30, vendredi 15h-18h30, samedi 10h-12h30 & 15h-18h30, 1er jeudi du mois (foire aux moutons) 14h-16h au Ravitaillement. .
le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales 3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org
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English : Collectif Moilesautresart Bercer la crème sans avoir à courir aux champs
L’événement Collectif Moilesautresart Bercer la crème sans avoir à courir aux champs Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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