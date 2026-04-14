Collection Borges, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Collection Borges Samedi 13 juin, 18h00 Maison de Rousseau et de la Littérature

chf 12.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

La vie de Jorge Luis Borges a laissé des traces de toutes sortes au fil des années.

Certaines d’entre elles sont des objets qui ont acquis le statut de reliques secrètes ; d’autres sont des extensions métonymiques de l’écrivain, aisément reconnaissables partout dans le monde. La passion de traquer et de sauver du temps cet héritage minutieux et dispersé est un exercice de rédemption philosophique, comme le pensait Benjamin.

Toute collection condense une et mille histoires : celle du concept de la collection, celle de chacun des éléments qui la composent, celle du collectionneur et celle des aventures de sa quête. Lors de cette table ronde, les écrivains argentins Alejandro Vaccaro (biographe de Borges), Alejandro Roemmers (poète) et Roberto Alifano (poète, essayiste) partageront les récits les plus marquants de leurs recherches, les trésors les plus précieux et le lien personnel que chacun entretient avec l’auteur immortel.

Intervenant·e·s

Alejandro Vaccaro (collectionneur et biographe de Borges) – une mini-exposition présentera certains éléments de sa collection privée.

Alejandro Roemmers (poète et entrepreneur argentin)

Roberto Alifano (auteur, poète, essayiste)

Informations supplémentaires

La rencontre se déroulera en espagnol. Un apéritif aura lieu à l’issue de la présentation.

Cette activité est organisée par l’association Los conjurados www.losconjurados.ch dans le cadre de son projet BORGES 2026, qui commémore le 40ᵉ anniversaire de la mort de l’écrivain argentin à Genève.

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Exposition et rencontre littéraire autour de Borges avec Alejandro Vaccaro à la Maison Rousseau – Samedi 13 juin 2026 – 18h

Maison Rousseau et Littérature