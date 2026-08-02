COLLECTION REGIONALE CORSE Hautefort
mardi 1 septembre 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
COLLECTION REGIONALE CORSE
Hautefort Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-01
La Micro-Folie met la Corse à l’honneur à travers sa collection régionale. Mercredi 9 septembre à 14h, diffusion de la conférence Les voyageurs anglais et la Corse du professeur Francis Beretti, consacrée aux récits laissés par les voyageurs britanniques entre 1765 et la première moitié du XIXe siècle. Durée 1h26.
Lieu Micro-Folie, Hôtel-Dieu de Hautefort. Tarif gratuit, places limitées. Contact +33 5 53 50 42 23. .
Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23
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English : COLLECTION REGIONALE CORSE
L’événement COLLECTION REGIONALE CORSE Hautefort a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir
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