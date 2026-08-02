Informations pratiques

Hautefort

COLLECTION REGIONALE CORSE

Hautefort Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-01

La Micro-Folie met la Corse à l’honneur à travers sa collection régionale. Mercredi 9 septembre à 14h, diffusion de la conférence Les voyageurs anglais et la Corse du professeur Francis Beretti, consacrée aux récits laissés par les voyageurs britanniques entre 1765 et la première moitié du XIXe siècle. Durée 1h26.

Lieu Micro-Folie, Hôtel-Dieu de Hautefort. Tarif gratuit, places limitées. Contact +33 5 53 50 42 23. .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23

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English : COLLECTION REGIONALE CORSE

L’événement COLLECTION REGIONALE CORSE Hautefort a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir