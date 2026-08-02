Informations pratiques

Hautefort

COLLECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Hautefort Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-16

Mercredi 16 septembre à 10h30, diffusion du ballet Les Saisons, chorégraphié par Thierry Malandain pour le Malandain Ballet Biarritz. Cette création réunit 22 danseurs autour des Quatre Saisons de Vivaldi et de l’œuvre de Giovanni Antonio Guido. Durée 1h07. Lieu Micro-Folie, Hôtel-Dieu de Hautefort. Tarif gratuit, places limitées. Contact +33 5 53 50 42 23. .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23

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English : COLLECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

L’événement COLLECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE Hautefort a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir