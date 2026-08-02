COLLECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE Hautefort
mercredi 16 septembre 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
COLLECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Hautefort Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-16
Mercredi 16 septembre à 10h30, diffusion du ballet Les Saisons, chorégraphié par Thierry Malandain pour le Malandain Ballet Biarritz. Cette création réunit 22 danseurs autour des Quatre Saisons de Vivaldi et de l’œuvre de Giovanni Antonio Guido. Durée 1h07. Lieu Micro-Folie, Hôtel-Dieu de Hautefort. Tarif gratuit, places limitées. Contact +33 5 53 50 42 23. .
Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23
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English : COLLECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
L’événement COLLECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE Hautefort a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir
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