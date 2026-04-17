Collections en mouvement Fabrice Cotinat Le Palais-sur-Vienne
Collections en mouvement Fabrice Cotinat Le Palais-sur-Vienne vendredi 17 avril 2026.
Le Palais-sur-Vienne
Collections en mouvement Fabrice Cotinat
Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-04-17
Découvrez deux dessins de très grand format, réalisés par un robot dessinateur intitulé Confusion (1994-2005), également visible dans l’espace d’exposition. Ce robot autonome, alimenté par des capteurs solaires et équipé d’un marqueur à encre noire, se déplace sur une feuille où est imprimé un dessin de départ choisi par l’artiste. En suivant mécaniquement les contours de cette image matricielle, la machine en reproduit progressivement la forme. Mais, au fil du temps, la répétition du tracé provoque des déformations et des déplacements inattendus, jusqu’à transformer et agrandir le dessin initial. .
Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Collections en mouvement Fabrice Cotinat
L’événement Collections en mouvement Fabrice Cotinat Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres de Limousin
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