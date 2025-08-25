Collections Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Sept enfants nous présentent tour à tour leurs trésors. Au-delà du plaisir de trouver l’objet rare, il y a pour le collectionneur celui d’organiser, de prendre soin des objets. Omar, par exemple, dispose ses trouvailles sur l’appui de la fenêtre de sa chambre. Avec Cléo qui poursuit une collection de mains commencée par sa grand-mère puis agrandie par sa mère, Victoire de Changy raconte aussi de quel désir, de quel manque, ou de quelle transmission peut naître une collection.

Mise en dessins et en musique, cette lecture-spectacle est une adaptation du livre Collections (Editions La Partie, 2023) qui a déjà touché nombre de lecteurs.

Spectacle à voir en famille dès 5 ans.

Le mercredi 06 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/collections/