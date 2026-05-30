Collections permanentes et Exposition temporaire, Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA), Toulon

Informations pratiques

Collections permanentes et Exposition temporaire 19 et 20 septembre Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée des Arts Asiatiques de Toulon abrite une collection unique, constituée à plus de 95 % de dons et de legs offerts par des collectionneurs passionnés depuis la fin du XIXe siècle. Leurs objets, fruits de voyages, de carrières et de passions personnelles, sont passés de la sphère intime à l’espace public pour être partagés avec tous. Les collections permanentes sont présentées par origine géographique : la Chine et le Japon au premier étage ; l’Inde, l’Asie du Sud-Est, le Tibet et la Mongolie au second.

Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) 169, littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon Toulon 83090 Le Mourillon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 83 13 Le Musée des arts asiatiques de Toulon est niché dans un écrin de verdure, face à la mer, sur le littoral Frédéric Mistral, à proximité du Fort Saint Louis, au Mourillon. Les pièces du musée proviennent dans leur grande majorité de dons ou de legs faits à la ville de Toulon par des collectionneurs (Rothschild, Fauverge de French, Lalande, Jubiot, etc.).

Le musée est aménagé dans la Villa Jules Verne, demeure occupée par le fils unique du célèbre écrivain français.

Acquise par la Mairie de Toulon en 1973, elle abrite, depuis l’an 2000, des collections d’art asiatique. Les collections permanentes sont présentées par origine géographique : les œuvres et objets de Chine et du Japon sont exposées au premier étage. Les pièces provenant de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde, de la Mongolie et du Tibet sont situées au deuxième étage. Adresse : 169, littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon.

En voiture : parking gratuit des plages du Mourillon

En bus : arrêt Fort Saint Louis (lignes 3 et 23)

Le Musée des Arts Asiatiques de Toulon abrite une collection unique, constituée à plus de 95 % de dons et de legs offerts par des collectionneurs passionnés depuis la fin du XIXe siècle. Leurs fruits…

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