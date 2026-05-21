Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin Maison des associations Woippy
Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin Maison des associations Woippy samedi 6 juin 2026.
Woippy
Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin
Maison des associations 15 rue de Biche Woippy Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Colloque du CHPM À l’école en Pays messin
14h Accueil
14h30 Laurette Michaux, professeur d’histoire, professeur honoraire à l’IUFM de Lorraine, membre titulaire de l’Académie nationale de Metz, présentera une communication intitulée L’école primaire en Moselle de 1815 à 1914
Cette communication sera suivie du programme suivant:
15h30 Robert HABERMANN, Lucien ARZ L’école à Montigny de 1805 à la fin du XXe siècle
16h Remise par la SHW du prix d’histoire régionale René Paquet
16h15 Présentation des livres des éditions des Paraiges
16h45 Anne-Marie Dufour À Lorry Mardigny, un conseil municipal soucieux de construire des écoles bien avant les lois scolaires
17h15 Claude Spitznagel La place de l’école et des instituteurs dans les villagesTout public
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Maison des associations 15 rue de Biche Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 6 35 77 55 26
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English :
CHPM symposium: At school in the Messin region
2pm: Welcome
2:30 pm Laurette Michaux, professor of history, honorary professor at the IUFM de Lorraine, full member of the Académie nationale de Metz, will present a paper entitled L’école primaire en Moselle de 1815 à 1914 ( Primary schools in Moselle from 1815 to 1914 )
This talk will be followed by the following program:
3:30 pm Robert HABERMANN, Lucien ARZ: L’école à Montigny de 1805 à la fin du XXe siècle (The school in Montigny from 1805 to the end of the 20th century)
4 pm Presentation by the SHW of the René Paquet regional history prize
4:15pm Presentation of books published by Editions des Paraiges
4:45pm Anne-Marie Dufour: In Lorry Mardigny, a town council concerned with building schools long before the school laws
17h15 Claude Spitznagel: The place of schools and teachers in villages
L’événement Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin Woippy a été mis à jour le 2026-05-21 par AGENCE INSPIRE METZ