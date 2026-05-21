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Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin Maison des associations Woippy

Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin Maison des associations Woippy

Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin Maison des associations Woippy samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 15 rue de Biche

Ville : 57140 Woippy

Département : Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Woippy

Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin

Maison des associations 15 rue de Biche Woippy Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Colloque du CHPM À l’école en Pays messin
14h Accueil

14h30 Laurette Michaux, professeur d’histoire, professeur honoraire à l’IUFM de Lorraine, membre titulaire de l’Académie nationale de Metz, présentera une communication intitulée L’école primaire en Moselle de 1815 à 1914

Cette communication sera suivie du programme suivant:

15h30 Robert HABERMANN, Lucien ARZ L’école à Montigny de 1805 à la fin du XXe siècle

16h Remise par la SHW du prix d’histoire régionale René Paquet

16h15 Présentation des livres des éditions des Paraiges

16h45 Anne-Marie Dufour À Lorry Mardigny, un conseil municipal soucieux de construire des écoles bien avant les lois scolaires

17h15 Claude Spitznagel La place de l’école et des instituteurs dans les villagesTout public
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Maison des associations 15 rue de Biche Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 6 35 77 55 26 

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English :

CHPM symposium: At school in the Messin region
2pm: Welcome

2:30 pm Laurette Michaux, professor of history, honorary professor at the IUFM de Lorraine, full member of the Académie nationale de Metz, will present a paper entitled L’école primaire en Moselle de 1815 à 1914 ( Primary schools in Moselle from 1815 to 1914 )

This talk will be followed by the following program:

3:30 pm Robert HABERMANN, Lucien ARZ: L’école à Montigny de 1805 à la fin du XXe siècle (The school in Montigny from 1805 to the end of the 20th century)

4 pm Presentation by the SHW of the René Paquet regional history prize

4:15pm Presentation of books published by Editions des Paraiges

4:45pm Anne-Marie Dufour: In Lorry Mardigny, a town council concerned with building schools long before the school laws

17h15 Claude Spitznagel: The place of schools and teachers in villages

L’événement Colloque du Comité d’Histoire du Pays Messin Woippy a été mis à jour le 2026-05-21 par AGENCE INSPIRE METZ

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