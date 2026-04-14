Colloque GRAMI le 21 mai 2026, Argeville, Boigneville (91), Boigneville

Colloque GRAMI le 21 mai 2026 Jeudi 21 mai, 08h30 Argeville, Boigneville (91) Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T08:30:00+02:00 – 2026-05-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T08:30:00+02:00 – 2026-05-21T17:30:00+02:00

Ce colloque aux champs est destiné en priorité aux agriculteurs et techniciens du Bassin parisien.

Dédié à la gestion des graminées automnales, cet évènement s’articule autour du fil rouge : « Du diagnostic de mes parcelles à une stratégie de désherbage des graminées robuste et durable »

Des ateliers dirigés permettront de découvrir sur une journée entière les 4 thématiques retenues :

Reconnaître, comprendre et éviter la dissémination des adventices à enjeu

Optimiser sa pulvérisation et bien choisir ses programmes dans un contexte de résistances

Associer mécanique et chimique : quand et comment les rendre complémentaires ?

Comprendre et combiner les leviers : la clé pour reprendre le dessus sur les graminées

Inscription OBLIGATOIRE et réservée aux agriculteurs ou techniciens

Argeville, Boigneville (91) Argeville, Boigneville 91720 Boigneville 91720 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/colloque-grami-boigneville-91-21052026 »}]

Pour une Gestion Réussie des Adventices via des Méthodes Innovantes vous attend le 21 mai 2026 pour un rendez-vous au champ à Boigneville (91) Gestion des Adventices Innovation