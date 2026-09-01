Colloque ‘Ovnis, Brics et Géopolitique’ le 19 septembre Station Atlante Ô Ville-Âges 91300

Informations pratiques

Cet événement met l’accent sur le positionnement des pays BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde, Indonésie, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, etc.) face aux phénomènes aériens non identifiés (PAN/OVNI/UAP), dans un contexte de divulgations internationales croissantes.

Ce colloque s’inscrit dans la continuité du colloque historique du 29 juin 2026 à l’Assemblée nationale française, intitulé « La recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés au-delà des fantasmes ». Organisé par les députés Arnaud Saint-Martin (LFI) et Pierre Henriet (Horizons), il a réuni experts du GEIPAN (CNES), militaires, sociologues et journalistes pour une approche rationnelle et scientifique, loin des complots. C’était la première fois que le sujet entrait officiellement au Palais Bourbon, avec un focus sur l’histoire, les enquêtes françaises et les comparaisons internationales (notamment avec le Pentagone).

Le colloque fait aussi écho aux déclassifications américaines initiées sous l’administration Trump : plusieurs vagues de documents (plus de 160 fichiers dans la première salve de mai 2026 via le portail PURSUE/War.gov, suivies d’autres lots) issus du Pentagone, FBI, NASA, etc. Ces archives couvrent des décennies, incluent vidéos, photos et rapports, souvent « non résolus », et soulignent l’intérêt géopolitique (observations près de sites sensibles, possible concurrence avec Russie/Chine).Focus sur les BRICS et la géopolitiqueLe colloque vise à explorer comment les puissances des BRICS perçoivent et traitent le sujet OVNI, potentiellement comme un enjeu de souveraineté technologique, de renseignement ou de narrative stratégique : Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud, Nigeria, Egypte, Indonésie etc.

UAP Afrique, qui promeut une perspective africaine inclusive (expositions, collectes de témoignages), souligne que l’Afrique, berceau de l’humanité, pourrait enrichir la compréhension globale du phénomène. Intervenants :

Jann Halexander co-fondateur d’ UAP Afrique, chanteur, auteur de ‘La question des Ovnis en Afrique Centrale’

Paola Garijo : Spécialiste de la question OVNI en Asie du Sud-Est.

Marie-Angélique Thuillier : artiste et psychologue clinicienne, contributrice active de la recherche sur le phénomène OVNI.

Stéphane Royer : Collaborateur fréquent d’UAP Afrique et co-auteur du livre ‘Ovnis et nucléaire : sommes-nous sous surveillance’

Charles-Maxence Layet, journaliste scientifique, auteur de ‘Le Printemps des OVNIS’, ex-assistant parlementaire européen

Jacky Moiffo, journaliste français d’origine camerounaise, PDG de JMTV+.

Ce colloque, ancré dans les locaux de Ô Ville-Âge à Massy, propose une journée d’échanges pour une vision multipolaire et africaine du phénomène, dans un moment où science, défense et géopolitique se croisent de plus en plus ouvertement. Il renforce l’idée que les UAP ne sont plus un sujet « occidental » mais un enjeu planétaire nécessitant coopération et rigueur.

Programme

10h : Stéphane Royer »Le lien entre ovnis et sites nucléaires dans les BRICS »

11h : Marie-Angélique Thuillier »Femmes ufologues : 3 portraits emblématiques dans les BRICS »

12h : Pause déjeuner

13h45 : Paola Garijo »Rétrospective ovni en Asie du sud-est »

15h : Jacky Moiffo et Charles-Maxence Layet »Table ronde : les gouvernements africains et la question UAP »*

16 : Jann Halexander »L’ aventure UAP Afrique’

Ouverture des portes à 9h.

Partenaires de l’événement : le SCEAU, le CIPO et la revue ORBS.

Station Atlante

20 rue Ampère (juste après le 16 bis)

91300 Massy

RER B et C : station Massy-Palaiseau

Sous réserve de modification

Le 19 septembre 2026, de 10h à 17h, l’association Ô Ville-Âges accueille dans ses locaux à Massy le colloque intitulé « OVNIS, BRICS ET GEOPOLITIQUE » initié par le collectif UAP Afrique.

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 17h00

payant

Pré-vente 20 euros

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Station Atlante Ô Ville-Âges 20 rue Ampère (après le 16 bis) Massy 91300



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