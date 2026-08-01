Informations pratiques

Vers-sur-Méouge

Colo poney aventure

Centre équestre Les étoiles vers sur Meouge Vers-sur-Méouge Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-17

Vivre avec les poneys, dormir sous les étoiles, partir à l’aventure ! Jeux, défis et souvenirs garantis ! Pour les enfants à partir de 9 ans, galop 1 minimum et cavaliers autonomes en extérieur.

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Centre équestre Les étoiles vers sur Meouge Vers-sur-Méouge 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 88 00 43

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English :

Live with the ponies, sleep under the %E9stars, and set off on an %E0adventure! Fun, challenges, and memories guaranteed! For children %E0ages 9 and up, with a minimum of Galop 1 certification and the ability to ride independently outdoors.

L’événement Colo poney aventure Vers-sur-Méouge a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale