UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vers-sur-Méouge

Colo poney aventure Vers-sur-Méouge

lundi 17 août 2026 · Vers-sur-Méouge

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Centre équestre Les étoiles vers sur Meouge
Ville
26560 Vers-sur-Méouge
Département
Drôme
Tarif

Vers-sur-Méouge

Colo poney aventure

Centre équestre Les étoiles vers sur Meouge Vers-sur-Méouge Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-17

Vivre avec les poneys, dormir sous les étoiles, partir à l’aventure ! Jeux, défis et souvenirs garantis ! Pour les enfants à partir de 9 ans, galop 1 minimum et cavaliers autonomes en extérieur.
  .

Centre équestre Les étoiles vers sur Meouge Vers-sur-Méouge 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 88 00 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Live with the ponies, sleep under the %E9stars, and set off on an %E0adventure! Fun, challenges, and memories guaranteed! For children %E0ages 9 and up, with a minimum of Galop 1 certification and the ability to ride independently outdoors.

L’événement Colo poney aventure Vers-sur-Méouge a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale