Colomb’in Rock Festival Stade de foot Colombe-lès-Vesoul
Colomb’in Rock Festival Stade de foot Colombe-lès-Vesoul jeudi 13 août 2026.
Colomb’in Rock Festival
Stade de foot Rue du Stade Colombe-lès-Vesoul Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-14 01:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Le Colomb’in Rock Festival fête sa 14ème édition 13 et 14 Août 2026 Entrez dans l’un des plus grands festivals Tributes de France, vivez une expérience unique 100% Rock 100% Tributes
Pour cette 14ème édition du Colomb’in Rock Festival, donne rendez-vous avec les meilleurs tributes de France et d’Europe avec notamment Kiss Forever Band.
Infos & Billets http://colombin-rock.fr/billetterie/
Espace couvert de 1700m² Parking Buvette Restauration sur place Paiement CB Accès P.M.R.
Information et billetterie http://www.colombin-rock.fr contact@colombin-rock.fr.
Entrée 5€ ou 10€ jour, gratuit 12 ans.
Jetons conso. offerts UNIQUEMENT pour les préventes, donc si tu prends ton billet en avance, c’est quasiment gratuit. .
Stade de foot Rue du Stade Colombe-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@colombin-rock.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Colomb’in Rock Festival
L’événement Colomb’in Rock Festival Colombe-lès-Vesoul a été mis à jour le 2026-01-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)