Colomb’in Rock Festival Stade de foot Colombe-lès-Vesoul

Colomb’in Rock Festival

Stade de foot Rue du Stade Colombe-lès-Vesoul Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-14 01:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Le Colomb’in Rock Festival fête sa 14ème édition 13 et 14 Août 2026 Entrez dans l’un des plus grands festivals Tributes de France, vivez une expérience unique 100% Rock 100% Tributes

Pour cette 14ème édition du Colomb’in Rock Festival, donne rendez-vous avec les meilleurs tributes de France et d’Europe avec notamment Kiss Forever Band.

Infos & Billets http://colombin-rock.fr/billetterie/

Espace couvert de 1700m² Parking Buvette Restauration sur place Paiement CB Accès P.M.R.

Information et billetterie http://www.colombin-rock.fr contact@colombin-rock.fr.

Entrée 5€ ou 10€ jour, gratuit 12 ans.

Jetons conso. offerts UNIQUEMENT pour les préventes, donc si tu prends ton billet en avance, c’est quasiment gratuit. .

Stade de foot Rue du Stade Colombe-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@colombin-rock.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Colomb’in Rock Festival

L’événement Colomb’in Rock Festival Colombe-lès-Vesoul a été mis à jour le 2026-01-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)