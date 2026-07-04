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Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez Peigney

lundi 3 août 2026 · Peigney

Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez Peigney

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Ecole de voile du lac de la Liez
Ville
52200 Peigney
Département
Haute-Marne
Tarif
66 66 111 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Peigney

Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez

Ecole de voile du lac de la Liez Peigney Haute-Marne

Tarif : 66 – 66 – 111 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Tout public
Séjour 100% sport et aventure bouger, se dépasser, partager (8/17ans)
Un séjour multi-activités pour celles et ceux qui aiment bouger, relever des défis et vivre des aventures collectives. Sur l’eau, à terre ou même dans les arbres, les enfants développent leur confiance en eux tout en partageant de grands moments de complicité.
– 8/11 ans
Catamaran, voile, accrobranche, courses d’orientation, voile radio commandée, Lake Park
12/17 ans
Catamaran, voile, accrobranche, bike & run, rallye sportif, Lake Park

Séjour 100% glisse sensation et fous rires garantis (8/17ans)
Un séjour dédié aux plaisirs de l’eau et à la découverte de toutes les formes de glisse. Dans un cadre naturel préservé, les enfants testent différents supports nautiques et profitent d’une ambiance estivale dynamique et joyeuse.
– 8/11 ans
Voile, paddle, lake park, kayak, grands jeux
– 12/17 ans
Catamaran, ski nautique, lake park, paddle, bouée tractée, grands jeux   .

Ecole de voile du lac de la Liez Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 05 92  cchm.accueil@cchm52.fr

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English :

L’événement Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez Peigney a été mis à jour le 2026-07-04 par Antenne du Pays de Langres

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