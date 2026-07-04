Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez Peigney
lundi 3 août 2026 · Peigney
Informations pratiques
Peigney
Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez
Ecole de voile du lac de la Liez Peigney Haute-Marne
Tarif : 66 – 66 – 111 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Tout public
Séjour 100% sport et aventure bouger, se dépasser, partager (8/17ans)
Un séjour multi-activités pour celles et ceux qui aiment bouger, relever des défis et vivre des aventures collectives. Sur l’eau, à terre ou même dans les arbres, les enfants développent leur confiance en eux tout en partageant de grands moments de complicité.
– 8/11 ans
Catamaran, voile, accrobranche, courses d’orientation, voile radio commandée, Lake Park
12/17 ans
Catamaran, voile, accrobranche, bike & run, rallye sportif, Lake Park
Séjour 100% glisse sensation et fous rires garantis (8/17ans)
Un séjour dédié aux plaisirs de l’eau et à la découverte de toutes les formes de glisse. Dans un cadre naturel préservé, les enfants testent différents supports nautiques et profitent d’une ambiance estivale dynamique et joyeuse.
– 8/11 ans
Voile, paddle, lake park, kayak, grands jeux
– 12/17 ans
Catamaran, ski nautique, lake park, paddle, bouée tractée, grands jeux .
Ecole de voile du lac de la Liez Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 05 92 cchm.accueil@cchm52.fr
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English :
L’événement Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez Peigney a été mis à jour le 2026-07-04 par Antenne du Pays de Langres
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