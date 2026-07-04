Informations pratiques

Peigney

Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez

Ecole de voile du lac de la Liez Peigney Haute-Marne

Tarif : 66 – 66 – 111 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Tout public

Séjour 100% sport et aventure bouger, se dépasser, partager (8/17ans)

Un séjour multi-activités pour celles et ceux qui aiment bouger, relever des défis et vivre des aventures collectives. Sur l’eau, à terre ou même dans les arbres, les enfants développent leur confiance en eux tout en partageant de grands moments de complicité.

– 8/11 ans

Catamaran, voile, accrobranche, courses d’orientation, voile radio commandée, Lake Park

12/17 ans

Catamaran, voile, accrobranche, bike & run, rallye sportif, Lake Park

Séjour 100% glisse sensation et fous rires garantis (8/17ans)

Un séjour dédié aux plaisirs de l’eau et à la découverte de toutes les formes de glisse. Dans un cadre naturel préservé, les enfants testent différents supports nautiques et profitent d’une ambiance estivale dynamique et joyeuse.

– 8/11 ans

Voile, paddle, lake park, kayak, grands jeux

– 12/17 ans

Catamaran, ski nautique, lake park, paddle, bouée tractée, grands jeux .

Ecole de voile du lac de la Liez Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 05 92 cchm.accueil@cchm52.fr

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English :

L’événement Colonie de vacances Ecole de voile de la Liez Peigney a été mis à jour le 2026-07-04 par Antenne du Pays de Langres