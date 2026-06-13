Les Hogues

Colonie en Nature

16 Chemin de L’Argiliere Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-21

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-21

Colonie en Nature pour les enfant de 7 à 12 ans du 21 au 30 juillet.

Un séjour sécurisé, bienveillant et enrichissant pour votre enfant.

Tous les encadrants sont diplômés. Le logement et la nourriture sont comprise

Prix sur demande pour 6, 8 ou 10 jours.

Au programme

– équitation en demi-journée

– sport en nature

– atelier calme et créatif.

Pour réserver

– Yentl Gouguenheim 06 59 09 28 84

yentl.libre@gmail.com .

16 Chemin de L’Argiliere Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 59 09 28 84 yentl.libre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Colonie en Nature

L’événement Colonie en Nature Les Hogues a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle