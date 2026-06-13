Colonie en Nature Les Hogues
Colonie en Nature Les Hogues mardi 21 juillet 2026.
Les Hogues
Colonie en Nature
16 Chemin de L’Argiliere Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-21
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-21
Colonie en Nature pour les enfant de 7 à 12 ans du 21 au 30 juillet.
Un séjour sécurisé, bienveillant et enrichissant pour votre enfant.
Tous les encadrants sont diplômés. Le logement et la nourriture sont comprise
Prix sur demande pour 6, 8 ou 10 jours.
Au programme
– équitation en demi-journée
– sport en nature
– atelier calme et créatif.
Pour réserver
– Yentl Gouguenheim 06 59 09 28 84
yentl.libre@gmail.com .
16 Chemin de L’Argiliere Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 59 09 28 84 yentl.libre@gmail.com
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English : Colonie en Nature
L’événement Colonie en Nature Les Hogues a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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