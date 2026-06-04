Sancoins

Colonies de vacances équitation et nature

Sancoins Cher

Tarif : 520 – 520 – EUR

520

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 08:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Nous proposons des séjours colonie de vacances du lundi au samedi sur le thème équitation et nature. De nombreuses activités sont proposées équitation, soin aux animaux, cabanes … Dans un cadre en pleine nature, pour un séjour plein de découvertes et d’amusement !

Au programme de cette semaine de colo, différentes activités sont prévues et pourront être adaptées en fonction du groupe et des envies

Cours d’équitation ou balade tous les jours (sauf exception)

Soin aux animaux de la ferme (chèvres, poules, cochon …) et aux chevaux et poneys.

Découverte et participation au potager

Participation à la vie de la ferme et de la colo (préparer les repas, nourrir les animaux ….)

Veillées au coin du feu

Activités nature, jeux dans la forêt, cabanes … 520 .

Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 03 16 43

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English :

We offer summer camps from Monday to Saturday on the theme of horseback riding and nature. Activities include horseback riding, animal care and tree houses In a natural setting, for a stay full of discovery and fun!

L’événement Colonies de vacances équitation et nature Sancoins a été mis à jour le 2026-06-04 par BERRY