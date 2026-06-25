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AGENDA · Rodemack

Color fun Rodemack

vendredi 3 juillet 2026 · Rodemack

Color fun Rodemack

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue de Mondorff
Ville
57570 Rodemack
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Rodemack

Color fun

Rue de Mondorff Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

La fin de l’année scolaire approche… et quoi de mieux que de la célébrer dans une explosion de couleurs ?
Au programme Lancer de poudres colorées, buvette et grillades, convivialité et bonne humeur pour petits et grands.
Les sachets de poudre colorée seront disponibles à la vente sur place. La poudre utilisée est 100 % naturelle et respectueuse de l’environnement et de la peau.
Petit conseil privilégiez des vêtements en coton et faciles à laver pour profiter pleinement de l’événement !Tout public
0  .

Rue de Mondorff Rodemack 57570 Moselle Grand Est  

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English :

The end of the school year is approaching… and what better way to celebrate than with an explosion of colors?
On the agenda: Colored powder toss, refreshments and grilled food, a friendly atmosphere, and good cheer for young and old alike.
Bags of colored powder will be available for purchase on-site. The powder used is 100% natural and gentle on the skin and the environment.
A quick tip: wear cotton clothes that are easy to wash so you can enjoy the event to the fullest!

L’événement Color fun Rodemack a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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