Informations pratiques

Rodemack

Color fun

Rue de Mondorff Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La fin de l’année scolaire approche… et quoi de mieux que de la célébrer dans une explosion de couleurs ?

Au programme Lancer de poudres colorées, buvette et grillades, convivialité et bonne humeur pour petits et grands.

Les sachets de poudre colorée seront disponibles à la vente sur place. La poudre utilisée est 100 % naturelle et respectueuse de l’environnement et de la peau.

Petit conseil privilégiez des vêtements en coton et faciles à laver pour profiter pleinement de l’événement !Tout public

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Rue de Mondorff Rodemack 57570 Moselle Grand Est

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English :

The end of the school year is approaching… and what better way to celebrate than with an explosion of colors?

On the agenda: Colored powder toss, refreshments and grilled food, a friendly atmosphere, and good cheer for young and old alike.

Bags of colored powder will be available for purchase on-site. The powder used is 100% natural and gentle on the skin and the environment.

A quick tip: wear cotton clothes that are easy to wash so you can enjoy the event to the fullest!

L’événement Color fun Rodemack a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS